Blitz nell'area a nord di Napoli, sequestrate armi del clan

Operazione a largo raggio nell'area nord di Napoli: decine di carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, la scorsa notte, hanno setacciato diverse località con lo scopo di trovare armi potenzialmente utilizzate dalla criminalità organizzata.

A Sant'Anastasia i carabinieri hanno arrestato per detenzione di arma clandestina un 33enne incensurato del posto: nella sua cantina, in una busta in plastica, era custodito un fucile semiautomatico calibro 12 con canne mozzate e matricola abrasa perfettamente funzionante. Nelle stesse ore gli investigatori di Castello nella 219 di Pomigliano d'Arco e con il supporto del nucleo cinofili hanno perquisito le aree comuni dei palazzoni popolari. Durante le operazioni sono state trovate una pistola semi-automatica calibro 7.65 completa di caricatore e munizionamento e una pistola a tamburo modificata. Armi pronte a sparare che sono state sequestrate insieme a 26 munizioni di vario calibro.

Ed ancora, a Somma Vesuviana, blitz nel parco di edilizia popolare "Fiordaliso": in un'area comune è stata sequestrata una pistola beretta calibro 9x21 con matricola abrasa; nel caricatore 9 proiettili.



