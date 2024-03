Luigi Piovano dirige la Sinfonia n. 7 al Mercadante di Napoli

Beethoven e Shostakovich sono i compositori scelti dall'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo diretta dal maestro Luigi Piovano per il concerto di domani (7 marzo, alle 20.30), programmato dall'Associazione Alessandro Scarlatti al Teatro Mercadante di Napoli. "Un concerto di grande valore - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico della Scarlatti - che riporta in città, dopo 52 anni, una delle compaginie più prestigiose del panorama musicale internazionale e unica per eleganza, freschezza ed originalità di suono e di stile".

L'ultima esibizione a Napoli del Mozarteumorchester Salzburg (fondata nel 1841 con il sostegno della vedova di Mozart, Constanze, e dei figli Carl Thomas e Franz Xaver Wolfgang) risale al primo maggio del 1972 quando, diretta da Leopold Hager, si esibì proprio per l'Associazione Alessandro Scarlatti al Conservatorio di San Pietro a Majella. Diretta da Luigi Piovano eseguirà musiche di Dmitri Shostakovich (Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per violoncello e orchestra op. 107) e di Ludwig van Beethoven (Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92).

"Occasione preziosa per ascoltare la celeberrima sinfonia del grande compositore di Bonn - aggiunge Tommaso Rossi - quella che Wagner definì 'l'apoteosi della danza' per l'efficacia ritmica e la grande fantasia poetica. Ed è facile convenire che con la Settima Sinfonia di Beethoven ci si trovi alla presenza di una partitura di portentosa perfezione formale, peraltro notissima al grande pubblico per l'utilizzo di molteplici e significative sue parti nel cinema e nella televisione".

Brani scelti di questa opera composta nel 1812 compaiono in numerose produzioni televisive, tra serie TV e spot pubblicitari, ed in 32 film, da "I was a spy" diretto da Victor Saville nel 1933 a "X-Men: Apocalypse" di Bryan Singer (2016).

Una nota a parte merita "Il discorso del Re", pellicola del 2010 di Tom Hooper che, nella scena più iconica, affida alle note del suo "Secondo movimento" il commovente commento musicale all'annuncio di Sua Maestà Giorgio VI, in diretta radiofonica, dell'entrata in guerra contro la Germania nazista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA