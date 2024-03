La Fidapa premia le donne il 9 marzo

In concomitanza con la Giornata internazionale della Donna, la sezione Penisola Sorrentina della Fidapa, con il patrocinio del Comune di Sant'Agnello, ha deciso di premiare con dei riconoscimenti donne imprenditrici che si sono distinte nelle arti, professioni e affari. Dopo l'introduzione della presidente Fidapa sezione Penisola Sorrentina, Mena Gentile, e i saluti istituzionali del sindaco di Sant'Agnello Antonino Coppola e del vice sindaco nonché Assessore alle politiche sociali e alle pari opportunità, Maria Russo verranno premiate: Vera Vitolo Del Papa, Anna Maria D'Esposito, Maddalena Ferraro, Maria Luisa Menna e Renata Monda.. Saranno premiate sabato 9 marzo alle 17:30 presso la Sala consiliare del palazzo municipale Inoltre verrà ricordata e simbolicamente premiata anche Caterina Cicirelli, cittadina di Sant'Agnello scomparsa a settembre, funzionario archeologo della Soprintendenza Archeologica di Pompei, studiosa specialista del territorio vesuviano e appassionata divulgatrice scientifica. L'incontro sarà moderato dal giornalista Antonino Siniscalchi.

Per l'occasione i ragazzi di "Oltre i sogni" presenteranno le palme realizzate a mano il cui ricavato verrà utilizzato per sostenere i progetti della cooperativa sociale.



