'L.A. Italia - Donne nel Cinema' a Warren, Sorvino, Ghenea

Alle attrici Mira Sorvino (premio Oscar) e Madalina Ghenea, alla compositrice Diane Warren (premio Oscar) e alle registe Rory Kennedy, Michelle Danner, Ilaria Borrelli è stato assegnato il 'L.A. Italia - Donne nel Cinema Award 2024'. La cerimonia si svolgerà venerdi 8 marzo, Giornata Internazionale della donna, all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, in occasione della serata finale di 'Los Angeles Italia-Film, Fashion and Art Festival', edizione 19 promossa col sostegno del Ministero della Cultura e di Intesa Sanpaolo in corso di svolgimento al Teatro Cinese di Hollywood fino alla vigilia degli Oscars. Il Festival fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con l'Istituto Capri nel mondo, realizzato con l'apporto di Ilbe, Riflessi, Wwps TV e Givova, è presieduto quest'anno dalla produttrice Raffaella De Laurentiis e dalla stessa Danner, madrina è l'attrice Emanuela Postacchini. La premiazione è il clou di una edizione che vede protagoniste le donne del cinema e dell'audiovisivo tra Usa e Italia. Nella sezione Woman in Cinema' anche l'anteprima mondiale di "La casa di Ninetta" di Lina Sastri, "The Italians" della Danner e la proieizone di"The Goat" di Ilaria Borrelli sul dramma delle spose bambine con Amr Saad, Mira Sorvino e John Savage oltre a tanti titoli in rassegna della migliore recente produzione italiana come "Romantiche" di Pilar Fogliati e "Dieci minuti" di Maria Sole Tognazzi. Presentato ieri con succeso il documentario di Anselma Dell'Olio "Enigma Roll". Tra le presenze femminili in questa edizione anche la regista Catherine Hardwicke, la popstar Aria, Sofia Milos, Catherine Cozumel con marito attore Mike Markoff. L.A. Italia 2024 ha il patrocinio del Ministero degli Esteri, del Ministero dell'Industria e del Ministero del Turismo, con la partecipazione del Consolato generale d'Italia a L.A., dell'Italian Trade Commission (ICE) e dell'Istituto italiano di cultura di Los Angeles.



