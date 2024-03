Comunita energetiche, Procida unica piccola isola italiana

Isola di Procida protagonista di ISLET PROJECT, un progetto europeo di cui Legambiente è partner che mira a sostenere la collaborazione tra autorità pubbliche, investitori privati e cittadini al fine di creare le Comunità Energetiche Rinnovabili (REC) nelle piccole isole del Mediterraneo. Oltre a Procida, unica isola italiana, le altre due isole prescelte dove verranno sviluppate le Cer sono Cres per la Croazia e Astypaleia per la Grecia.

Il progetto ISLET coinvolge queste tre isole pilota nella progettazione di un modello applicabile alle piccole isole, per sostenere le autorità locali a cooperare con le iniziative guidate dai cittadini per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (REC). Queste ultime possono giocare un ruolo strategico nel processo di decarbonizzazione, perché consentono di superare alcune barriere tecniche e non tecniche tipiche delle isole.



