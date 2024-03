A Pompei Zuchtriegel guida d'eccezione in giorno assemblea

Guida d'eccezione per i turisti oggi in visita agli Scavi di Pompei e che avevano programmato tra le proprie mete la zona archeologica dove fino alle 12 è stato consentito l'accesso solo ad alcune aree a causa di un'assemblea sindacale dei lavoratori. Ad accompagnare i visitatori sono stati infatti il direttore del Parco Archeologico, Gabriel Zuchtriegel ed alcuni altri funzionari nelle aree di cantiere sia a Villa dei Misteri che a Villa Diomede. L'iniziativa è stata decisa per consentire la migliore accoglienza a chi arrivava oggi agli Scavi in concomitanza con l'agitazione sindacale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA