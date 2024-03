8 marzo: a Bagnoli convegno sulla sicurezza e panchina rossa

Informazione, prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere: nel quartiere Bagnoli di Napoli il 7 e 8 marzo si svolgeranno due iniziative per le donne a cura di Ares. In programma il convegno "Un giorno Prima" e la posa della prima panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Sarà l'ex Base Nato ad ospitare domani, alle 9,30, il convegno "Un giorno prima", un'opportunità, si sottolinea, "per discutere di sicurezza di genere e di violenze in azienda con il fine di promuovere un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo per tutti". Secondo gli ultimi dati ISTAT, 8 milioni e 816mila donne (il 43,6%), nel corso della loro vita, sono state vittime di molestie e di ricatti sessuali in ambito lavorativo. Interverranno l'avvocato Lucia De Martino e la dottoressa Viviana Cardone.

Nella Giornata Internazionale per i diritti delle donne, l'8 marzo, invece Ares insieme con Onlus Giffas "dicono no alla violenza sulle donne" e hanno organizzato, col patrocinio del Comune, la posa della prima panchina rossa a Bagnoli in Viale Campi Flegrei al civico 41. L'inaugurazione si svolgerà alle 11,30. Interverranno: il presidente del Consiglio Comunale Enza Amato, il presidente della decima Municipalità, Carmine Sangiovanni, il consigliere della X Municipalità Mario Greco e associazioni che si occupano di violenza di genere tra cui Le Cassandre e Giffas. "La panchina rossa - si evidenzia - viene utilizzata per dire no alla violenza e ricorda che i maltrattamenti nei confronti delle donne avvengono sistematicamente anche nelle nostre comunità, nei luoghi che ci sono familiari, nei piccoli e grandi centri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA