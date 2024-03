Pistoletto controlla la sua Venere in piazza Municipio a Napoli

Michelangelo Pistoletto ha effettuato un sopralluogo in Piazza Municipio, a Napoli, per controllare la fine dell'assemblamento della sua opera "Nuova Venere degli stracci", che sarà inaugurata il 6 marzo. L'artista biellese ha controllato, con una sua assistente, il lavoro di questi giorni cominciato con la costruzione della struttura metallica, poi l'arrivo della statua bianca di Venere che è stata alzata prima dell'allestimento degli abiti usati davanti a lei. L'opera era stata già in Piazza Municipio nel luglio del 2023, poi era stata bruciata e l'artista ha quindi deciso di rifarla, donandola al Comune di Napoli.

L'inaugurazione avverrà con la presentazione, alle 11, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo con l'artista e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al termine della quale il sindaco e l'artista andranno in Piazza Municipio per inaugurare l'opera.

Attorno alla Venere ci sono ancora le grate di protezione che domani verranno tolte, l'opera avrà una vigilanza anche notturna, per evitare nuovi attentati.



