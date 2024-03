Nuovo cedimento a Napoli, chiuso tratto di via Pietro Castellino

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un cedimento dell'asfalto in via Pietro Castellino, nella zona collinare di Napoli. Questo ha comportato la necessità di una chiusura al transito veicolare del tratto della strada che conduce alla zona ospedaliera. Le auto che procedono dal Vomero in direzione di via Piscicelli sono obbligate a svoltare a destra verso il ponte di via D'Antona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia locale e i tecnici del Comune e di Abc Napoli per appurare le cause del cedimento che, dalle prime verifiche, non sembra avere correlazione con la rete idrica e fognaria.



