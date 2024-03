Napoli: Osimhen non si allena coi compagni, solo palestra

Niente seduta di allenamento per Victor Osimhen nel Napoli che prepara il match di venerdì sera contro il Torino al Maradona. L'attaccante nigeriano alla ripresa del lavoro ha infatti svolto lavoro personalizzato in palestra. In attesa di conoscere le su condizioni, buone notizie arrivano invece su Rrahmani che ha avuto un problema all'adduttore ma è tornato in campo per svolgere lavoro personalizzato.

Il tecnico, Francesco Calzona, aspetta anche l'evolversi delle condizioni di Ngonge, che ha fatto la prima parte di allenamento in gruppo e quindi personalizzato in palestra, e di Cajuste che ha fatto palestra e poi in campo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA