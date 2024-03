In coma dopo essere stato investito, Salvini 'tolleranza zero'

Due ragazzi di 18 e 20 anni, originari di Sarno (Salerno), sono stati denunciati per lesioni personali a seguito di sinistro stradale ed omissione di soccorso: secondo le indagini dei carabinieri erano a bordo dell'auto che, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, ha travolto un 33enne a Sarno, ferendolo gravemente per poi fuggire. La vittima, soccorsa da passanti un'ora dopo l'incidente, è ricoverata in coma e sta lottando per la vita in rianimazione. Sulla vicenda interviene il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Un atto inaccettabile, criminale e vigliacco che non può restare impunito. Se le ipotesi venissero confermate, nessuna tolleranza per i responsabili, che dovranno pagare fino in fondo, affinché venga accolto il doveroso appello della mamma della vittima, che chiede semplicemente 'giustizia'", scrive sui social il leader della Lega.

"A lei va il nostro abbraccio, con un pensiero per Marcello che sta lottando per la Vita. Fermare le stragi sulle strade e approvare il nuovo Codice della Strada, con più prevenzione ed educazione per i più giovani oltre a norme e sanzioni, è dovere morale: auspico che il Parlamento faccia la sua parte, al più presto", conclude Salvini.



