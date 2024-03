Garante reclusi,Venere stracci opera seriale,non vale il carcere

La Venere degli Stracci di Pistoletto, che sarà inaugurata domani a Napoli dopo che la precedente venne incendiata, "non è un'opera d'arte che comporta quattro anni di carcere, ma un'opera seriale". Lo afferma il Garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, che sollecita la libertà del giovane che le dette fuoco.

"La Venere degli Stracci - scrive Ciambriello in una nota - risorge dalle sue ceneri. Domani sarà inaugurata la nuova installazione dell'opera dell'artista Pistoletto e si spera, questa volta, sia stato utilizzato materiale ignifugo. Tuttavia, il sentimento di giubilo non trova riscontro in molti il cui pensiero è rivolto al giovane Simone Isaia sventurato in carcere, che in quel mese di luglio si è trovato al posto sbagliato al momento sbagliato, probabilmente".

Il Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ricorda come Isaia, "ancora in carcere, spera di gioire a breve per una ritrovata libertà e giustizia". "Voglio festeggiare il 4 aprile quando ci sarà l'appello per Simone. Voglio festeggiare la sua libertà", dice il Garante, aggiungendo che "la sua prigionia è una sconfitta sociale per tutti noi".



