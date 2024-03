Al via 'Destinazione donna', itinerari al femminile a Napoli

Da Santa Patrizia ai dolci delle Clarisse, da Elena d'Aosta alla regina Giovanna: al via "Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli", sette percorsi gratuiti con venti visite guidate in italiano e in inglese dall'8 marzo al 6 giugno, progetto sostenuto e promosso dall'Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e realizzato dall'Arcidiocesi di Napoli, a cura di Adriana Valerio, storica e teologa. "Questo è uno dei grandi eventi che l'Assessorato offre alla città e ai turisti - spiega l'assessore Teresa Armato - Siamo fieri che dal 2022 al 2023 le presenze nei nostri musei siano aumentate del 30% e siamo contenti di poter offrire ai nostri turisti pezzi importanti della nostra storia e della nostra identità, svelando le esperienze femminili di cui la grande storia non si occupa.

Quest'anno abbiamo ampliato il programma dei tour e abbiamo voluto che questo progetto coincidesse con marzo. In base alle previsioni del nostro osservatorio e degli albergatori, viste le camere prenotate, aspettiamo 100.000 turisti per Pasqua". Si parte con 'La carità come cifra del vivere' da Porta San Gennaro visite guidate al Monastero Cappuccino di Clausura Santa Maria di Gerusalemme e al Monastero Santa Maria Regina Coeli.

Itinerario 2 è 'Le donne e la cura' da via dei Tribunali 226 Ospedale della Pace. Il percorso 'I figli della Madonna' (9 marzo - 11 marzo) parte dalla Casa Santa della Nunziata. Il quarto itinerario è 'Fede e mistero' (1 aprile - 6 maggio - 3 giugno ) dal Monastero delle Clarisse a quello di San Gregorio Armeno; il quinto è 'L'educazione delle donne' (2 aprile - 7 maggio - 4 Giugno) al Conservatorio di Santa Maria di Costantinopoli. Gli ultimi due sono 'Coraggiose e temerarie' (4 aprile - 2 Maggio - 6 Giugno) che racconta la Biblioteca Nazionale di Napoli e 'Donne della magna grecia' tra riti, misteri e iniziazioni (7 aprile - 5 maggio - 2 giugno) al MANN.

Alla presentazione al Palazzo Arcivescovile hanno partecipato il Vescovo Ausiliare dell'Arcidiocesi padre Francesco Beneduce SJ, l'assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante. La direzione progettuale e l'organizzazione generale sono a cura di Francesco Sigillo.





