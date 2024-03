Al museo Mute pop art e décollage, espone il trio Llabbasc

Un viaggio tra pop art e décollage nel sottosuolo di Napoli. Dopo aver fatto tappa al Mav di Ercolano e al Mann, arriva al Museo Mute in via Bracco 51 la mostra del collettivo Llabbasc dal titolo "3M" organizzata da Nomea sabato 9 marzo (ingressi ore 18, 20 e 22) e domenica 10 marzo (ingressi ore 12 e 14). Collage, stencil, graphic design, opere digitali e ceramica: il collettivo formato da Dario Gaipa, Maurizio Padula e Carlo Sales propone una selezione di opere realizzate negli ultimi tre anni.

"Il titolo 3M nasce dal fatto che abbiamo esposto al Mann alla fine e all'inizio di quest'anno, poi è arrivata una mostra al Mav, il museo archeologico virtuale ad Ercolano e adesso il Mute, tutti e tre cominciano per M, noi siamo tre: il cerchio è chiuso, anzi il triangolo. Oltretutto 3M se si legge in napoletano viene fuori 'tremm', io tremo, e questo si associa ad uno dei progetti che proponiamo, 'Logo Comune Piccole finestre sulla napoletanità', dove personaggi, cose o cibo parlano in napoletano associando citazioni di film o frasi inventate da noi" spiegano gli artisti. Al piano -2 concepito per riprodurre le vie delle tradizioni campane evocando un mercato del '700 gli ospiti saranno anche coinvolti in una performance. Dopo un passaggio al piano -1, dove ci saranno altre installazioni, la visita terminerà al piano Bistrot.

Il Museo della Tradizione Enogastronomica Campana, nato un'idea di Diego Minutaglio e Luigi Lamberti, con il contributo della Regione Campania, si sviluppa in mille metri quadri, con sette vetrine su strada e tre piani dedicati ai maestri del passato, la storia dei prodotti e delle ricette e la degustazione per un percorso storico nel segno dell'arte e della bellezza. Gli interni sono disegnati da Roberto Cremascoli di CorArquitectos, allievo dell'archistar Alvaro Siza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA