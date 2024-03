Accoltella moglie, la chiude in casa ed esce, arrestato a Napoli

Accoltella la moglie, la chiude in casa e poi esce: è successo nel quartiere Pianura di Napoli dove i carabinieri hanno arrestato, in differita, un uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Ad attirare i soccorsi sono state le urla della donna, bloccata al piano terra di una palazzina che si trova in via Galdieri. E' notte e le grida squarciano il silenzio.

I carabinieri in perlustrazione le sentono e si avvicinano al palazzo: la vittima riferisce di essere stata picchiata e chiusa in casa dal marito. I militari chiedono l'intervento dei vigili del fuoco.

La porta viene sfondata e la donna soccorsa: al braccio ha una ferita profonda, provocata da una coltellata inferta durante la discussione. La vittima racconta tutto, delle violenze e delle vessazioni subite ogni giorno ormai da tempo, anche davanti agli occhi dei figli minorenni.

Il marito viene individuato in pochi minuti: è ancora in strada e finisce in manette, arrestato in differita per maltrattamenti in famiglia. Ora è in carcere, in attesa di giudizio. Per la donna lesioni ritenute guaribili in venti giorni.



