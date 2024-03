A Napoli presentazione libro sull'allenatore brasiliano Feola

Verrà presentato, alle 14 di domani, sulla nave da crociera MSC Fantasia, ancorata nel porto di Napoli, il volume intitolato "La Copa do Mundo tra Due Popoli" scritto da Lucio Schiuma e Massimiliano Bruno, edito da "La Colomba" di Castellabate, con il patrocinio della Fondazione Fioravante Polito.

Il libro, dedicato all'allenatore italo-brasiliano Vicente Feola, è frutto di ricerche storiche che hanno evidenziato il suo legame alle vicende del primo titolo mondiale dei brasiliani nel 1958, e al lancio di calciatori di fama mondiale come Pelé e Garrincha.

Questa opera è stata resa possibile anche grazie al materiale collezionistico inedito fornito da Massimiliano Bruno, collezionista internazionale, dirigente dell'UICOS (Unione collezionisti olimpici e sportivi), vicepresidente AICO (Association internationale collectionneurs olympiques) e componente della Siss (società italiana storia dello sport).

Cimeli particolari e anche di grande rilevanza, quali gli autografi di tutta la nazionale campione del mondo, nel giorno della finale a Stoccolma, Feola compreso, in cui spicca una firma davvero rara, quella di un giovanissimo Pelé, una delle prima firme apposte dal 17enne campione brasiliano.



