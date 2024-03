Sequestrata struttura per disabili nell'Avellinese

Era stata chiusa cinque mesi fa dal sindaco perché priva di autorizzazioni, ma di fatto aveva continuato a svolgere tutte le attività connesse ad una struttura socio-assistenziale per anziani e disabili di San Michele di Serino, in provincia di Avellino. I carabinieri del Nucleo antisofisticazione di Salerno, in collaborazione con i militari della Stazione di Serino, hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Avellino su richiesta del Procuratore capo, Domenico Airoma. Oltre a non essere titolare di autorizzazioni, la struttura non aveva mai ottenuto l'agibilità. Il legale rappresentante era già stato denunciato.

Nel corso di precedenti ispezioni, attivati dalla Asl di Avellino e dal Consorzio dei Servizi sociali, i carabinieri avevano accertato che la struttura ospitava persone interdette o non autosufficienti: vennero sequestrati farmaci, anche ad uso psichiatrico, dispositivi medici e farmaci scaduti, stoviglie sporche di calcare e il registro delle terapie, risultato prive delle firme del medico, dell'infermiere e della data di somministrazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA