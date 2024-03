Sangiuliano al museo di Stabia, "nuovo tassello concreto"

"Siamo in un territorio molto importante, denso di storia e di identita'.

E oggi aggiungiamo un altro tassello al nostro progetto che e' fatto di tante realizzazioni e cose concrete, a dispetto di chi invece fa solo parole". A dirlo e' il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano all'inaugurazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico di Stabia 'Libero D'Orsi' a Castellammare di Stabia. Il museo riapre, a partire da martedì 6 marzo, con un percorso ampliato, depositi visitabili e scuola di formazione e digitalizzazione.

"E' un qualcosa che vale per la cultura e per il territorio", anche perché, ha spiegato il ministro, "sono convinto che la cultura debba essere uniformemente diffusa in tutti i territori perche' con la cultura si integra la qualita' della vita dei cittadini. E poi questo e' un territorio che ha grandi ambizioni anche turistiche. Quindi, con questo museo noi ampliamo la nostra offerta nei confronti del mondo del turismo".



