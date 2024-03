Donatella Finocchiaro è 'La Lupa' al San Ferdinando

Donatella Finocchiaro è 'La Lupa': da domani al 10 marzo al Teatro San Ferdinando, l'attrice catanese sarà protagonista e regista di uno spettacolo di successo, del testo di Giovanni Verga con adattamento drammaturgico di Luana Rondinelli. E la tragica vicenda ottocentesca diventa un manifesto attualissimo sui pregiudizi e le convenzioni sociali., viaggio nell'universo donna alla ricerca di una femminilità libera da legacci, sfrontata e leggera.

Più volte portata in scena, a partire dal 1896 fino al 1965, regia di Franco Zeffirelli con Anna Magnani, e al cinema da Lattuada e poi da Lavia, la storia di Gnà Pina, è riproposta nella Sicilia degli anni '50 e i '60 del secolo scorso.

"La mia Lupa - sottolinea Finocchiaro - è una donna che non si vergogna della sua sensualità e viene per questo additata dal contesto sociale perché libera, strana, diversa. Lei, che di quella tentazione amorosa e carnale per il giovane Nanni si considerava la vittima. L'ossessione la spinge fino al gesto estremo di dargli in sposa la figlia Mara, pur di non perderlo".

In scena Bruno Di Chiara è Nanni Lasca, Chiara Stassi è Mara "Nel testo viene amplificato il punto di vista della donna e della possibilità di vivere la propria vita sentimentale e sessuale liberamente, a dispetto di un ambiente retrogrado sempre pronto a puntare il dito contro quello che succede nelle vite e nelle case degli altri. Una lettura al femminile che esalta alcuni aspetti dell'opera verghiana. Non è uno spettacolo verista - sottolinea la regista, per la prima volta, e interprete - perché la Lupa è troppo erotica, troppo sessuale, troppo tutto per essere ottocentesca. Nell'adattamento del testo teatrale di Verga 'usiamo' il personaggio per parlare di femminilità, di sensualità, di donne, donne con la D maiuscola e nel finale anche di femminicidio" .Movimenti di scena di Sabino Civilleri. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di Catania con il Teatro della Città di Catania nell'ambito del centenario della morte di Giovanni Verga del 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA