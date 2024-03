De Luca, andiamo avanti nonostante i ritardi del Governo

"La Regione Campania investe un miliardo e 300 milioni di euro per il rinnovo di tutto il parco dei treni del servizio pubblico locale. Quando inauguriamo treni nuovi è sempre una bella giornata e lo facciamo con questo che è il primo di sei treni nuovi che si aggiungono ovviamente sulla linea della Cumana Circumflegrea". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha inaugurato il primo dei convogli alla stazione Eav di Montesanto a Napoli.

De Luca ha sottolineato che "l'investimento avviene nonostante il Governo nazionale. Noi andiamo avanti nonostante i ritardi che subiamo da parte del Governo". Il governatore ha poi sottolineato che "la soddisfazione arriva per diversi motivi - ha detto - il primo è perché diamo lavoro alle imprese che sono insediate in Campania: senza il programma di treni e autobus nuovi della Regione queste aziende avrebbero chiuso. Il secondo è perché abbiamo quasi triplicato il numero dei treni nuovi consegnati ad Eav e a Trenitalia e lo stesso vale per gli autobus nuovi, quindi davvero uno sforzo straordinario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA