Nella tarda serata i carabinieri della compagnia di Nola sono intervenuti nella frazione Polvica di Nola per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco.

Diversi proiettili sono stati esplosi contro la saracinesca del garage in uso ad un residente.

Non ci sono feriti, rilievi a cura dei militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Indagini in corso per chiarire la dinamica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA