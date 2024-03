'Zucchero Sugar Fornaciari' a Hollywood, film anteprima Usa

Il docu-film 'Zucchero Sugar Fornaciari' sbarca a Hollywood per l'evento speciale "LA, Italia - On Stage" nell'ambito del 19esimo 'Los Angeles Italia Festival' promosso con il Ministero della Cultura e Intesa Sanpaolo, in programma al Chinese Theatre fino a sabato 9 marzo, immediata vigilia della notte degli Oscar che vedrà in corsa 'Io Capitano' di Matteo Garrone.

"Nel mito di Luciano Pavarotti di cui Zucchero e' stato un vero pupillo e un caro amico" sottolinea Tony Renis presidente onorario della manifestazione che già ospitò il musicista nel 2013.

Diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano e prodotto da Adler, il film presentato in anteprima lo scorso ottobre alla Festa del cinema di Roma racconta la favola bella di un ex ragazzo divenuto un vero e proprio Re del Blues mondiale, dai piccoli locali al palco di Sanremo. Tante le testimonianze, da Bono a Brian May, da Sting a Paul Young per omaggiare un artista pieno di talento, umiltà, abnegazione e simpatia.

Nella stessa sezione del festival parte il tributo a Eduardo De Filippo nell'anno del quarantennale della scomparsa con il regista Edoardo De Angelis e Lina Sastri co-protagonista della kermesse, tradizionale vetrina delle eccellenze italiane alla vigilia degli Oscar, con il patrocinio dei ministeri degli Esteri, dell'Industria e del Turismo, e con la partecipazione del Consolato generale d'Italia, dell'Ice e del' Istituto italiano di cultura di Los Angeles. L.A., Italia Festival, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con l'Istituto Capri nel mondo avrà una conduzione tutta al femminile: chairperson e produttrice Raffaella De Laurentiis, presidentessa la regista Michelle Danner, madrina l'attrice marchigiana Emanuela Postacchini.

"Nell'anno del centenario di Marcello Mastroianni, L.A., Italia torna a onorare anche Zucchero ed Eduardo De Filippo - racconta Tony Renis -. In un mondo che rimuove velocemente ogni riferimento riteniamo fondamentale sostenere sempre più la conoscenza dei nostri immensi autori anche negli Usa. E a proposito di Eduardo siamo orgogliosi di farlo con un regista innovativo come Edoardo De Angelis. Nel segno di De Filippo avremo sul palco anche una grandissima artista come Lina Sastri".



