Napoli: "Calzona, felicissimo per vittoria ma c'è tanto lavoro"

"Siamo sulla buona strada, c'è ancora tanto da fare. Sono felicissimo per la vittoria, ho visto una squadra che ha voglia di migliorarsi ma abbiamo ancora tanto da lavorare per migliorare". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, nella conferenza stampa dopo il successo sulla Juventus.

"Stasera con questa vittoria - ha detto - la squadra ha dato un segnale forte sul fatto che vuole raggiungere posizioni importanti in questa stagione. Sono felicissimo di vedere una squadra coesa, che ha voglia di migliorarsi. Se vinci ti dà ancora più voglia di migliorarti e rivincere. Io in 10 giorni non potevo fare i miracoli, ci vorrebbe il tempo che non abbiamo, ma ogni giorno chiedo ai ragazzi velocità di imparare bene i movimenti, gli schemi che stanno facendo e di cui sono felicissimo. Anche se di natura non sono mai contento".

Ultime parole sulla coppia Osimhen-Kvaratskhelia in una squadra che funziona di nuovo tutta: "Sono due giocatori fortissimi, fondamentali per questa squadra. Hanno passato un momento di difficoltà, ma ora sono tornati quasi sui loro livelli. Ma parlo anche del resto della squadra: nei momenti di difficoltà sono venuti fuori tutti con segnali importanti da cui ora partiamo".



