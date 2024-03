Esce brano UE' di Walter Ricci, singolo del progetto Naples Jazz

S'intitola "Uè" il brano che lancia il progetto live "Naples Jazz" di Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano. Il brano, prodotto dall'etichetta discografica Mr.Few, è disponibile sulle piattaforme digitali.

Con "Uè" parte il progetto live "Naples Jazz", classici standard jazz americani reinterpretati utilizzando la "lingua napoletana". Le più belle melodie d'oltreoceano, dagli anni Quaranta in avanti, vengono arricchite dalla teatralità e musicalità che solo il linguaggio partenopeo può apportare.

"Questa miscela di melodie e ritmi d'oltreoceano, abbinata alla 'lingua madre' dell'artista, rende l'esperienza di ascolto unica e originale" si sottolinea in una nota. Walter Ricci "ha saputo creare un connubio tra la tradizione jazz e la sua radice napoletana, regalando al pubblico un sound fresco, allegro e coinvolgente, un viaggio musicale unico nel suo genere che gode della collaborazione ai testi del paroliere Alessio Bonomo" si evidenzia ancora.

Oltre a Walter Ricci, voce e pianoforte, nel brano suonano Luigi Del Prete alla batteria, Antonio Napolitano al contrabbasso e la partecipazione del trombettista napoletano Gianfranco Campagnoli, i quali "hanno contribuito a rendere il brano un'esperienza unica". 'Ue'' è un rifacimento in napoletano, con testo di Alessio Bonomo, del brano di Natale King Cole L.O.V.E. e proietta Walter Ricci nel circuito jazz cantautorale internazionale.



