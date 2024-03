Voragine a Napoli, scatta nuovo dispositivo di traffico

Cambia il dispositivo di traffico e di sosta delle auto nella zona di via Morghen a Napoli, dove nei giorni scorsi, si è verificato un cedimento della sede stradale con il conseguente sgombero di un edificio. Anche oggi i tecnici hanno dovuto prosciugare l'acqua da un appartamento di via Solimena, non distante dal luogo del cedimento.

Le modifiche al piano traffico sono contenute in un'ordinanza dirigenziale emessa dall'area infrastrutture stradali e tecnologiche del Comune di Napoli e dal servizio strade, viabilità e traffico della V Municipalità 'Arenella-Vomero'.





