'Vanvitelli', board scientifico Centro ricerca su enti religiosi

Si è insediato il board del Centro di Ricerca Universitario "Osservatorio su enti religiosi, patrimonio ecclesiastico e organizzazioni non profit", istituito dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

Il board è stato insediato dal direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, professor Raffaele Picaro. E' stato nominato direttore del Centro di Ricerca il prof. Antonio Fuccillo, ordinario di Diritto Ecclesiastico e interculturale nella 'Vanvitelli'.

Nella stessa riunione è stato nominato il vicedirettore vicario, prof. Raffaele Santoro , il segretario, prof. Francesco Sorvillo il coordinatore scientifico, prof.ssa Miriam Abu Salem e il segretario amministrativo, dott. Francesco Renzullo, tutti dell'UniCampania. Il comitato scientifico del Centro di Ricerca è così composto: prof. Raffaele Picaro, presidente, prof.ssa Maria D'Arienzo (Università di Napoli "Federico II"), prof.

Paolo Palumbo (Università Giustino Fortunato - Benevento), prof.ssa Ludovica Decimo (Università degli Studi di Sassari), prof. Federico Gravino (Università di Firenze). Il Centro, si sottolinea, "intende promuovere lo sviluppo della ricerca di base e applicata, favorire la diffusione dei risultati nel mondo scientifico e incoraggiare la collaborazione anche con enti esterni in materia di patrimonio ecclesiastico, enti religiosi e organizzazioni non profit". Le azioni messe in campo avranno altresì come finalità "l'individuazione di best practices nazionali e internazionali nella gestione del patrimonio degli enti religiosi, anche al fine di assicurare una sua corretta amministrazione e valorizzazione".



