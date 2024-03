Sgambati, la 'Pandina' ok ma serve vettura di largo consumo

"Sicuramente la Pandina può essere in via transitoria una buona notiiza per lo stabilimento di Pomigliano, soprattutto se andrà oltre il 2027 anche perchè noi continuiamo a rivendicare la gradualità del passaggio da motori tradizionali a vetture completamente elettriche. Però è necessario lavorare da oggi per portare a Pomigliano una vettura di altrettanto largo consumo per poter garantire l'occupazione che in questi anni abbiamo saputo confermare soprattutto grazie all'accordo del 2010". Lo ha detto il segretario generale della Uil Campania e Napoli, Giovanni Sgambati, intervistato nel corso della trasmissione 'Barba & Capelli' su Radio Napoli Centrale.

"Molto spesso si ha poca memoria e penso soprattutto alla Fiom: proprio questo accordo da loro osteggiato ha permesso di non far licenziare lavoratori e dirigenti di quel sindacato perchè vi era la clausola della salvaguardia occupazionale. Quindi noi continueremo a batterci per questo stabilimento che in questi anni si è caratterizzato per essere uno dei più produttivi ed efficienti del gruppo Stellantis. Il Governo dovrà agire non solo con gli incentivi, che partiranno dopo marzo, ma, in un rapporto collaborativo con Stellantis, favorire l'opportunità di far crescere gli investimenti in questo settore", ha concluso Sgambati.



