Rsu Leonardo, sciopero solidarietà per addetti mensa

Un'ora di sciopero è stata proclamata oggi dal consiglio di fabbrica delle rsu dello stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco (Napoli), in segno di solidarietà ai dipendenti degli impianti mensa in presidio da stamattina davanti alla fabbrica locale e a quelle di Nola, Fusaro e Giugliano, che stanno protestando contro il mancato accordo sul cambio di appalto della ditta che gestisce il servizio. I lavoratori degli impianti mensa, che saranno in sciopero fino a lunedì ed in presidio ai cancelli con i rappresentanti sindacali regionali e provinciali di Filcams-Cgil Fisascat_Cisl e UilTucs, sostengono che il nuovo contratto prevede la "cancellazione dei diritti conquistati in questi anni". "Ai lavoratori del servizio mensa va tutta la nostra solidarietà - hanno scritto le Rsu dello stabilimento Leonardo pomiglianese - il consiglio di fabbrica è convocato in seduta permanente e si unirà al presidio dei lavoratori delle mense fino a quando non sarà rientrato lo stato di agitazione"



