Dreyfuss, Warren e Garrone a L.A., Italia 2024 verso Oscar

I premi Oscar Richard Dreyfuss e Diana Warren insieme a Matteo Garrone con gli attori del candidato all'Oscar Io capitano Seydou Sarr e Moustapha Fall, inaugureranno il 3 marzo al Chinese Theatre di Hollywood la 19/a edizione di Los Angeles Italia-Film, Fashion and Art Festival (fino al 9 marzo, vigilia degli Academy). La festa del cinema italiano promossa col sostegno del MiC e Intesa Sanpaolo propone 112 proiezioni (di cui 65 su eventive.org) ed è dedicata a Marcello Mastroianni, nell'anno del centenario, e a Eduardo de Filippo ricordato dal regista Edoardo De Angelis e dall'attrice Lina Sastri che presenterà in anteprima mondiale il suo primo lungometraggio La casa di Ninetta. E sarà Franco Nero, co-fondatore del Festival (che ha l'apporto di Ilbe, Riflessi, Wwps TV e Givova) ad accogliere gli ospiti dell'evento presieduto quest'anno dalla produttrice Raffaella De Laurentiis e dalla regista Michele Danner, madrina l'attrice marchigiana Emanuela Postacchini, reduce dal set USA di Dito Montiel. Attesi anche Luca Barbareschi, Francesco Mandelli, Sofia Milos, Edoardo Costa, Luigi Grispello, Massimo Zeri, i premi Oscar Nick Vallelonga, Barry Morrow, Bobby Moresco.

L.A. Italia 2024 gode del patrocinio dei Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Imprese e del Made in Italy e del Turismo con la partecipazione del Consolato generale d'Italia, dell'ICE, dell'Istituto Italiano di Cultura. "Orgogliosi di essere l'evento italiano nel mondo più longevo e prolifico sul fronte delle co-produzioni e della promozione della Penisola verso l'industria - dichiara Pascal Vicedomini, fondatore e produttore - Sin dal 2006 siamo in prima linea a lanciare le eccellenze dell'arte cinematografica nazionale a Hollywood e il nostro lavoro proseguirà sempre con maggior impegno come auspicato delle nostre leggendarie co-fondatrici Lina Wertmuller e Marina Cicogna che porteremo per sempre nei nostri cuori". Figlia di Dino De Laurentiis e di Silvana Mangano, Raffaella è tra le più affermate produttrici (Conan, Daylight) e si appresta a realizzare in Francia il nuovo film di Peter Webber. Acting coach e regista (Miranda's Victim) Danner regalerà l'anteprima mondiale di 'The Italians'.



