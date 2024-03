Da Napoli uno studio sulla crisi delle grandi città

"Attraversiamo di nuovo un momento, dopo il grande e lungo periodo di successo delle città, di crisi delle metropoli. Una crisi legata a una crescita della disuguaglianza, ai problemi dell'ambiente. In questo volume proviamo a vedere tutte le dimensioni poco visibili che stanno minacciando e mettendo in crisi la città, per indicare anche in che modo costruire un'agenda alle amministrazioni che permetta di affrontare questi nodi". Lo ha detto Alessandro Balducci, presentando a Napoli il suo libro "La città invisibile -Quello che non vediamo sta cambiando la metropoli", edito dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.

Sulle periferie Balducci ha lavorato per due anni e mezzo insieme ad altri urbanisti per fotografare l'attuale situazione: "Il cambiamento climatico nelle città - ha detto - è importantissimo e si fa pochissimo. Poi c'è il nodo salute, la digitalizzazione sugli airbnb che confligge con il mercato dell'affitto e i negozi che chiudono, perché va tutto in vendita online".

Alla presentazione, organizzata da Giovanni Laino, docente dell'Università Federico II, è intervenuta anche Laura Lieto, vicesindaca di Napoli e assessore all'urbanistica della città che ha sottolineato che "le periferie di Napoli sono il luogo su cui si deve lavorare per una maggiore equità, per riequilibrare di più le condizioni di vita rispetto ai quartieri migliori.

Abbiamo scelto le periferie come uno degli ambiti su cui investire più energie e su cui c'è un riconoscimento strategico del ruolo delle comunità di abitanti di questi grandi quartieri che sono evidentemente anche il simbolo di una situazione di forte segregazione, di grande marginalità. Siamo intervenuti in maniera prioritaria, perché pensiamo che portare la città nel futuro, verso la transizione ecologica che significa anche la diminuzione dei divari, significhi soprattutto lavorare sulle condizioni di maggiore svantaggio. Siamo intervenuti con i finanziamenti del Pnrr, perché com'è noto non ci sono misure strutturali dello Stato su questi temi".



