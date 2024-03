Controlli CC, due denunce per gestione illecita rifiuti

Il nucleo Carabinieri Forestale di Napoli, appartenente al gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, nell'ambito della campagna di controlli organizzata per la tutela dell'ambiente, ha denunciato un 53enne e un 43enne, entrambi residenti a Napoli per gestione illecita di rifiuti.

Il 53enne, nella sua qualità di titolare di un'attività commerciale di vendita di parti e accessori di autoveicoli, utilizzava un'area del proprio esercizio commerciale per lo smontaggio di autoveicoli producendo rifiuti pericolosi e non.

Tali rifiuti consistevano prevalentemente in plastiche e parti meccaniche di autoveicoli non bonificate. I rifiuti erano stipati in sacchi.

Per quanto riguarda il 43enne, in località Chiaiano, su un'area di circa 1000 metri quadri, gestiva un'attività di autodemolizione e vendita di pezzi di ricambio. Sul sito venivano rinvenuti rifiuti di vario genere, classificabili come pericolosi. Erano privi di riferimenti per la rintracciabilità.





