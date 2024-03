Bomba contro agenzia multiservice ad Avellino, ipotesi dolosa

Attentato nella notte ad Avellino contro la sede di una agenzia multiservice di Avellino.

L'ordigno di notevole capacità esplosiva è stato fatto brillare, poco dopo le quattro di stamattina, in via Ammaturo, nel quartiere Valle, dopo che gli attentatori avevano cosparso di liquido infiammabile l'ingresso. I locali sono andati quasi completamente distrutti. L'agenzia fa consulenze aziendali, prestiti, assicurazioni, noleggio auto e consulenze nel settore edilizio. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avellino sono stati impegnati per diverse ore. Le indagini, affidate alla Squadra Mobile dalla Procura di Avellino, putano decisamente sulla pista dolosa.



