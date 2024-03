Ad Avellino tre persone indagate per il Concertone d'agosto

Fari puntati della Procura di Avellino sul "concertone" del 16 agosto scorso nell'ambito del Summer Festival promosso dall'amministrazione comunale. Almeno tre le persone indagate, di cui non si conoscono i nomi, con l'ipotesi di turbata libertà degli incanti e abuso di ufficio per l'affidamento diretto dell'evento a un'agenzia di Avellino per 280 mila euro.

Secondo la denuncia dei consiglieri comunali di opposizione Nicola Giordano, Francesco Iandoli e Dino Preziosi, che sono stati anche ascoltati dal Procuratore capo, Domenico Airoma, l'agenzia East Side al momento dell'affidamento non era autorizzata a gestire eventi e spettacoli e soltanto successivamente avrebbe ottenuto la modifica del Codice Ateco.

Nella giornata di ieri i carabinieri hanno acquisito presso la sede comunale due delibere direttamente collegate alle indagini.



