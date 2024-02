Vescovo Caserta, con visita Mattarella recuperiamo nostre radici

"Il presidente Mattarella, scegliendo di visitare la chiesa dove sono custoditi i resti del Vanvitelli, ci invita a recuperare le radici spirituali del grande architetto, quelle stesse radici che lo hanno portato a ideare la Reggia come luogo pienamente inserito nel territorio, che vuole dialogare con il territorio". Lo ha detto il Vescovo di Caserta Pietro Lagnese, presente all'esterno della Chiesa di San Francesco di Paola dove tra pochi minuti arriverà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella; presenti tanti piccoli alunni dell'istituto comprensivo Moro-Pascoli con bandiere tricolori. "Speriamo che questa visita - ha aggiunto il Vescovo - come anche l'attivismo del parroco Don Biagio Saiano, possa contribuire a far diventare la Chiesa di San Francesco di Paola, così come quella di Sant'Elena frequentata in vita dal Vanvitelli, luoghi del percorso vanvitelliano. E che la Reggia diventi davvero la Reggia dei casertani". "La visita del Capo dello Stato - dice il parroco Don Biagio Saiano - è il segno della considerazione che merita il Vanvitelli, che volle essere qui seppellito come si evince dall'atto di sepoltura.

Auspichiamo che tale luogo diventi un simbolo de luoghi vanvitelliani".



