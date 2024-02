Siglato accordo per la promozione di Vico Equense

Siglato l'accordo tra Città di Vico Equense, la Pro Loco e l'Agenzia Regionale del Turismo per la promozione e la valorizzazione della città. Obiettivo: potenziare le risorse per valorizzare le bellezze del territorio e dare opportunità per la crescita culturale dei giovani.

Il protocollo, che avrà una durata di due anni, segna un passo significativo verso la tutela e la crescita della comunità, puntando sia sulla bellezza paesaggistica che sulla crescita culturale dei giovani di Vico Equense. Saranno implementati i servizi di informazione e assistenza ai visitatori e turisti; la realizzazione di eventi e iniziative culturali, escursionistiche, enogastronomiche e più in generale per la valorizzazione dei luoghi, dei beni culturali e paesaggistici, sia del centro che delle borgate; le attività di marketing turistico, secondo una programmazione differenziata per target e contesti, che prevede la partecipazione alle fiere di settore, lo sviluppo del sito e delle applicazioni web, campagne "ad hoc" per la promozione dei principali attrattori del territorio.

Da parte sua, l'Agenzia regionale del Turismo ha garantito con il personale in servizio fino a oggi il consueto e puntuale ruolo di ufficio informazioni turistiche, posto nel Palazzo Storico Comunale, garantendo l'apertura dell'Antiquarium "Silio Italico" e dell'annesso Museo del Cinema della Penisola Sorrentina.

"La bellezza naturale della città è un tesoro che merita di essere celebrato e preservato - ha spiegato il sindaco Giuseppe Aiello -. Grazie a questo accordo, potremo valorizzare al massimo le nostre risorse, promuovendo il turismo sostenibile e responsabile che rispetta l'ambiente e la storia della nostra Città. Attraverso iniziative concordate, si potranno condividere con turisti e residenti la ricchezza della nostra storia, della nostra arte e delle tradizioni locali che tutto il mondo ci invidia".

Ma ciò che rende davvero speciale questo accordo è l'attenzione dedicata alla crescita culturale dei giovani." Investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro di Vico Equense" ha dichiarato il primo cittadino.



