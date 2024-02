Sabato si inaugura il Parco giochi di Villa Fiorentino

Sabato mattina, alle ore 10.30, si inaugurerà il parco giochi di Villa Fiorentino a Sorrento. Oggetto di accurati interventi di pulizia e manutenzione del verde, delle alberature e del tipico agrumeto con piante di aranci e limoni di Sorrento è ora pronto per le visite.

Nel corso dei lavori sono state anche sostituite le giostre della parte del giardino destinata al divertimento dei più piccoli. Un intervento voluto dall'amministrazione comunale del sindaco Massimo Coppola e dalla Fondazione Sorrento guidata dall'amministratore delegato Alfonso Iaccarino allo scopo di assicurare alla città uno spazio pubblico dove i bambini possano giocare e stare insieme all'aria aperta, a contatto con la natura e, soprattutto, in assoluta sicurezza, lontani dallo smog e dal traffico.

"Con questo nuovo intervento, restituiamo alla comunità un'area situata nel cuore di Sorrento, destinata ai più piccoli ed attrezzata con giostre e tante attrazioni - sottolinea il sindaco Coppola -. Il benessere dei bambini è, e resta, una priorità della nostra amministrazione, per aiutare la loro crescita ed assicurare la serenità dei genitori, usufruendo di uno spazio sicuro e centralissimo, situato in uno dei luoghi più suggestivi della nostra città come Villa Fiorentino".

L'inaugurazione, come detto, è in programma per sabato prossimo, 2 marzo 2024, alle ore 10.30. Ci saranno il primo cittadino, i vertici della Fondazione Sorrento, e tantissimi bambini con le loro famiglie. Per l'occasione sono in programma spettacoli di magia ed animazione. Per i bimbi anche tante dolci sorprese.

"La nostra istituzione nasce allo scopo di organizzare eventi culturali di spessore per i residenti e gli ospiti - chiarisce l'ad di Fondazione Sorrento, Alfonso Iaccarino -. E cultura significa anche garantire ai più piccoli la possibilità di poter socializzare e giocare in un'area ludica pensata su misura fatto in modo che nel nostro parco possano godere di qualche minuto di relax in comodità, lontani dallo stress della vita quotidiana e immersi in un angolo di verde nel centro della città".



