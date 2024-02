Ponticelli, Arci Movie riparte con Ardone e film Cortellesi

Sarà la scrittrice e sceneggiatrice Viola Ardone ad accompagnare il 5 marzo il film di Paola Cortellesi 'C'è ancora un domani' al Cineforum di Arci Movie, che riprende con dieci titoli e protagonisti ospiti fino a maggio. La sala di via De Meis è l'unica attiva nella popolosa zona orientale di Napoli. "Film di qualità, ospiti importanti, socialità ritrovata e una sala nuova e accogliente. Arci Movie continua incessantemente la sua attività a Ponticelli a partire dal Cineforum con i suoi oltre seicento soci e con un cinema Pierrot che è diventato bellissimo, la sala più nuova e più bella di Napoli" spiega Roberto D'Avascio, presidente di Arci Movie associazione che da 33 anni organizza la rassegna, questa edizione ogni martedì e mercoledì con proiezioni sia alle ore 18 che alle 21. Altri film in cartellone sono 'The Old Oak' di Ken Loach presentato da Sandro Ruotolo, a seguire, il 'L'anima in pace' di Ciro Formisano che incontrerà il pubblico, chiuderà marzo 'Ferrari' di Michael Mann. Aprile sarà un mese ricco di ospiti: Renato Carpentieri interverrà per 'Palazzina Laf' di Michele Riondino e festeggerà con i soci di Arci Movie i suoi 81 anni. È ambientato a Napoli, 'Nata per te'di Fabio Mollo che incontrerà il pubblico insieme all'attrice Teresa Saponangelo e a Luca Fella Trapanese la cui storia ha ispirato il film e che oggi è assessore alle politiche sociali di Napoli. Si proseguirà con "Io capitano" di Matteo Garrone e dopo due film scelti dai soci l'ultimo appuntamento sarà con "Comandante" e il suo regista Edoardo de Angelis il 14 e 15 maggio.



