Un piccolo sprofondamento si è verificato in via Kerbaker, nel quartiere collinare del Vomero, a Napoli, in corrispondenza di una traccia di lavori effettuati recentemente. La strada è stata chiusa per mezz'ora. Le prime verifiche hanno escluso perdite e infiltrazioni d'acqua nel sottosuolo. La strada è stata successivamente riaperta al traffico.



