Margherita Buy e Marco Bellocchio a Napoli per 'Volare'

Margherita Buy e Marco Bellocchio saranno a Napoli sabato 2 marzo per presentare 'Volare' esordio alla regia dell'attrice: insieme incontreranno il pubblico al cinema America alle 16,30 e al cinema Metropolitan alle 18,50. Bellocchio è nel team di produzione del film che racconta di una paura così irrazionale ma umana, quella di volare. Ne è vittima AnnaBì, un'attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale se salisse su quel 'maledetto' aereo per la Corea. Ma solo l'idea di volare per fare un casting o per le riprese l'ha sempre frenata. Adesso che sua figlia sta per trasferirsi in California per studiare, AnnaBì è alla ricerca di una soluzione e decide di iscriversi a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare e dove trova altre persone come lei terrorizzate al solo pensiero.

Buy dirigendo un cast corale di cui fanno parte anche Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Vanessa Compagnucci, Caterina De Angelis, Oscar Matteo Giuggioli, Alice Ferri, Eros Galbiati, Ahmed Hafiene, Massimo De Francovich e Elena Sofia Ricci.

Il film è una produzione Kavac Film, Maremosso, IBC Movie, Tenderstories con Rai Cinema, in collaborazione con ITA Airways.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public, in sala distribuito da Fandango. La colonna sonora è composta da Pasquale Catalano per Cam Sugar e sarà pubblicata digitalmente il 4 marzo



