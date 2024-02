Ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in piazza Duca degli Abruzzi. All'interno di un cantiere posto dinanzi all'ex mercato ittico è divampato un incendio che ha interessato alcune tubature di plastica.

L'incendio, spento dai vigili del fuoco, non ha causato feriti.

Indagini in corso per chiarire la matrice e la dinamica. Non si esclude alcuna ipotesi.



