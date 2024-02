Il divo Kaufmann canta il cinema al San Carlo

Il divo della lirica incontra il grande cinema: il Teatro di San Carlo ospiterà il 2 marzo l'unica data italiana del tour di Jonas Kaufmann 'The sound of movies' che segue l'uscita dell'omonimo album in cui il celebre tenore affronta brani leggendari, colonna sonora di grandi classici come Singin' in the Rain, Where Do I Begin, Moon River e What a Wonderful World solo per citarne alcuni. Ad accompagnarlo in questo viaggio musicale, quarto appuntamento della stagione dei concerti, sarà l'Orchestra del Teatro di San Carlo, guidata per l'occasione da Jochen Rieder per la prima volta al Lirico di Napoli.

"Il cinema è impensabile senza la musica. La musica non solo rafforza la potenza dell'immagine; innesca anche emozioni che spesso sono più potenti e durature di quelle create dall'immagine pura e semplice. La musica può lasciare il segno senza un film, ma un film non può lasciare il segno senza musica. Due compositori considerati i padri della musica da film sono Erich Wolfgang Korngold e Max Steiner. È stato il loro lavoro a Hollywood che ha posto le basi della grande tradizione di Franz Waxman, Miklós Rózsa e Bernard Herrmann e, più recentemente, di Nino Rota, Ennio Morricone, John Williams e Hans Zimmer. Cosa sarebbero i film di Errol Flynn senza la musica di Korngold o i classici di Hitchcock come Vertigo e Psycho senza le colonne sonore di Bernard Herrmann? Perderebbero senza alcun dubbio almeno metà del loro impatto".

Sono queste le parole con cui Jonas Kaufmann accompagna l'uscita album edito da Sony Classical e in cui il tenore raccoglie oltre 80 anni di storia del cinema, con titoli, tra gli altri, di autori come Nino Rota ed Ennio Morricone, John Williams e Hans Zimmer. Inizio ore 20.



