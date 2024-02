Domani messa per il calcio dilettantistico e giovanile campano

Il Comitato campano della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC ha organizzato per domani, venerdì 1° marzo, alle ore 15, presso il Pontificio Santuario di Pompei, una messa dedicata al calcio dilettantistico e giovanile della Campania. Un'occasione per ricordare, con la celebrazione eucaristica riservata a tutte le società della regione, i dirigenti federali e di società, componenti della giustizia sportiva e volontari della famiglia del comitato campano che sono scomparsi nel corso dell'attuale quadriennio olimpico.

"Abbiamo voluto creare un momento di incontro e di preghiera che permetta di stare insieme riflettendo sui veri valori del calcio e dello sport - spiega il presidente della FIGC LND Comitato Regionale Campania Carmine Zigarelli -. Sarà l'occasione per ricordare tanti amici che non ci sono più, che hanno fatto la storia del calcio campano con la loro passione e con il loro encomiabile impegno, seguendo l'insegnamento di Papa Francesco".

Il Papa, infatti, ha più volte rimarcato il ruolo educativo dello sport e del calcio in particolare: "Il calcio è l'immagine della vita e della società. Il portiere deve bloccare la palla laddove viene calciata, ma non sa da dove arriverà. E la vita è così. Se si gioca pensando al bene del gruppo, allora è più facile ottenere la vittoria. Il calcio è una grande occasione per imparare a dare il meglio di sé, con sacrificio e impegno, ma soprattutto non da soli. Il pallone è un mezzo per invitare le persone a condividere l'amicizia, a guardarsi in faccia, a sfidarsi per mettere alla prova le proprie abilità. Il calcio è un gioco di squadra, non ci si può divertire da soli. E se è vissuto così, può davvero far bene anche alla testa e al cuore".





