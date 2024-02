Carrellino elettrico contro bus turistico a Capri, nessun ferito

Incidente, stamattina, sulla strada provinciale che collega il porto di Marina Grande con il centro di Capri: un carrellino elettrico in discesa, che trasportava materiale edile, si è scontrato con un autobus turistico che saliva nel senso opposto di marcia.

Il mezzo a trazione elettrica si è scontrato con la parte sinistra posteriore del veicolo di grandi dimensioni ribaltandosi sul manto stradale. Sul posto è giunto il nucleo di Polizia municipale, guidato dal comandante il maggiore Daniele De Marini, ed è intervenuto anche il 118 per trasportare all'ospedale Capilupi il conducente del carrellino con varie contusioni agli arti inferiori. La circolazione stradale a causa dell'incidente è stata interrotta per un'ora e mezza, paralizzando l'intera rete veicolare sulla strada provinciale e condizionando anche l'orario di partenza del traghetto della Caremar che trasporta automezzi e che ha salpato con circa mezz'ora di ritardo.

Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco per provvedere alla eliminazione del pericolo provocato dai liquidi e dai materiali che erano finiti sulla pavimentazione stradale.





