Sorrento-Potenza: tre settori del Viviani per gli 'ospiti'

In occasione della gara del campionato di Lega Pro (girone C) Sorrento-Potenza, che si disputerà sabato 2 marzo alle ore 20,45 allo stadio "Viviani" di Potenza, tre settori della struttura sono stati assegnati alla tifoseria "ospite". E' quanto si è appreso dopo la riunione per l'organizzazione della gara che si è tenuta stamani, presso la Questura del capoluogo lucano I tifosi del Potenza, società che ha concesso la disponibilità del proprio impianto di gioco ai costieri, potranno acquistare i tagliandi di ingresso per i settori Curva, Distinti e Tribuna laterale destra entro le ore 19 di venerdì 1 marzo. Il Sorrento, neopromosso in categoria, gioca le sue gare interne proprio allo stadio del capoluogo lucano. Il Potenza, per la seconda volta nella sua storia centenaria, giocherà una trasferta in casa: il precedente è del 13 febbraio 1977 (Serie D: Avigliano-Potenza 0-2).



