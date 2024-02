Rifiuti e letame oltre i limiti, sigilli ad allevamento bovino

Un'azienda di allevamento bovino sequestrato e il titolare denunciato per gestione illecita di rifiuti: è il bilancio dell'operazione effettuata a Caiazzo, nel Casertano, dai carabinieri del Nucleo Forestale di Formicola con il supporto dei medici veterinari dell'Asl di Caserta.

Dal sopralluogo realizzato è emersa una situazione preoccupante, con parecchi rifiuti speciali, tra materiale ferroso, pneumatici, bidoni e altra plastica, depositati alla rinfusa in tutta l'area aziendale, e la letamaia aziendale ormai strapiena con gli effluenti zootecnici che raggiungevano un'altezza di circa 3 metri al di sopra della superficie.

L'allevatore non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla gestione dei rifiuti né all'utilizzo agronomico del letame; per il piccolo imprenditore è così scattata la denuncia, mentre l'allevamento con 26 capi bovini è stato sequestrato con la sola facoltà concessa all'allevatore di mungere e alimentare gli animali



