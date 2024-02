Al via le opere per la nuova Venere degli stracci a Napoli

Il nuovo cantiere non è passato inosservato, aperto a due passi da una delle uscite della linea 1 della metropolitana di Napoli, in piazza Municipio.

La nuova Venere degli stracci è in corso di allestimento e l'opera verrà inaugurata il prossimo 6 marzo. Oggi sono state avviate le prime attività, sotto gli sguardi incuriositi di centinaia di passanti: è arrivata la statua, che è stata scaricata da un camion con una potente gru.

La nuova Venere degli stracci prenderà il posto del'opera di Michelangelo Pistoletto che era stata allestita il 28 giugno scorso e venne data alle fiamme il successivo 12 luglio.



