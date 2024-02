Al via la sfida degli influencer nella "Casa dei figli di Mouse"

Il conto alla rovescia è scattato, "La casa dei figli di Mouse" è pronta ad essere aperta e ospitare il suo carico di influencer e tiktoker: alle 21 dell'11 marzo inizia la diretta sulla pagina social ufficiale www.figlidimouseofficial.it che vedrà protagonisti 12 tiktoker da milioni di follower.

Enzo Bambolina (332.000 follower su TikTok) sarà il coordinatore, colui che dovrà mettere a loro agio, ma anche a loro "disagio" influencer come Rita De Crescenzo (1,6 milioni), Laura la divina (108 k), Papusciello (148 k), Mucella (quasi 38 k), Salvo Salemi (466 k) e suo figlio Luigi (988 k). E, ancora, da Torre Annunziata, nonna Milina Gatta e suo nipote Giuseppe D'Anna (3,6 milioni). Poi ci sono attori come Francesca Squillace, Salvatore Ferdinandez , e Vittorio Anthony Obiechefu.

Cento ore di live divise in cinque ore al giorno per tre settimane in una casa di 500 mq con venti tra operatori e assistenti, dirette simultanee sui vari profili tiktoker per un investimento tecnologico orientato verso il social.

La luce rossa della live si accenderà ogni giorno alle ore 21 per spegnersi alle 3 di notte. I concorrenti quotidianamente si riuniscono in casa, abbandonando i loro smartphone, e si dividono i compiti (studiare, giocare, confrontarsi e tanto altro.) fino alle 3 del mattino seguente. Il tutto arricchito dai vari imprevisti e dalle serate a tema organizzate (pigiama party-Karaoke-balli di gruppo etc.). All'interno della casa tra i personaggi l'autore Daniele Violante ha previsto una voce guida interpretata dallo show men Flavio Sly, il confessore-lo psicologo-la sessuologa e tante altre figure professionali e particolari che busseranno alla porta per arricchire il programma.



