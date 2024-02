Truffe, 85enne smaschera falso corriere e lo fa arrestare

Ha provato a truffare due anziane nella stessa giornata, ma la seconda volta è finito in manette.

A Caserta i carabinieri hanno bloccato un 19enne di Napoli, grazie alla seconda vittima, una donna di 85 anni, la quale ha capito di trovarsi di fronte ad un malvivente e non ad un corriere venuto a consegnarle un pacco.

Il giovane truffatore, secondo un collaudato modus operandi, aveva prima telefonato a casa della donna fingendosi un corriere che di lì a poco sarebbe venuto per consegnare un pacco per il quale sarebbe stato necessario pagare 1400 euro. La donna però si è insospettita, e quando il malvivente è giunto a casa sua ha trovato, oltre alla vittima prescelta, anche un parente di quest'ultima; vistosi scoperto, il 19enne è passato a maniere più dure, minacciando ritorsioni violente se non gli fossero stati consegnati gioielli, danaro e anche la fede nuziale indossata dall'85enne.

Gli oggetti alla fine gli sono stati dati, ma quando il giovane è fuggito è riuscito a percorrere solo poche centinaia di metri: è stato poco dopo fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta, che erano stati nel frattempo contattati. I militari gli hanno sequestrato la somma di 1200 euro, un paio di orecchini in oro con perle bianche ed una fede, ovvero il bottino raggranellato a casa dell'85enne, e un'altra somma di 1000 euro, che, è emerso, apparteneva ad un'89enne truffata nella stessa giornata; quest'ultima è stata contattata e ha formalizzato la sua denuncia. Il 19enne è finito agli arresti domiciliari per truffa aggravata ed estorsione.



