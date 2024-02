Napoli, formazione audiovisual per giovani a rischio esclusione

Un percorso di formazione professionale, gratuito, nel settore della produzione audiovisiva e cinematografica, rivolto a 80 giovani a rischio di marginalità sociale, culturale ed economica, neet tra i 18 e i 29 anni, che risiedono nei Comuni della Città Metropolitana di Napoli. E' il progetto Audiovisual Napoli Hub, presentato oggi al Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli Federico II, realizzato da Altra Napoli EF e da Apogeo ETS. Al loro fianco, le associazioni Amici di Peter Pan, Il Grillo Parlante Onlus, IPE e Sanitansamble EF.

La Federico II ha collaborato riqualificando oltre 200 mq nel Dipartimento di Scienze Sociali in vico Monte della Pietà, che ospita il progetto. Agli 80 NEET si aggiungeranno anche 20 studenti di Scienze Sociali, per favorire un percorso stimolante per giovani che diventeranno nuovi operatori di ripresa e montatori video, videomaker, fonici di presa diretta e sound designer. "Il problema dei NEET - spiega Matteo Lorito, Rettore delle Federico II - è particolarmente sentito e vede il fiorire di iniziative imprenditoriali a Napoli, come luogo iconico di tante produzioni nel campo cinematografico, musicale e audiovisivo. Con la collaborazione del nostro Ateneo il progetto offre un percorso di formazione innovativo e denso di esperienze professionalizzanti, dando un'ottima opportunità per i nostri giovani in settore in grande espansione". Tra gli aspetti più concreti le esperienze che i partecipanti svolgeranno in rinomate realtà nazionali e internazionali del settore come Prime Video, che metterà a disposizione 6 opportunità di stage sui set. Prime Video, insieme a Sky, Netflix, e Cinecittà, contribuirà anche all'attività didattica con la partecipazione di alcuni Executives a un ciclo di masterclass dall'alto valore formativo, aperte anche alla platea universitaria. Il progetto sarà anche arricchito dal supporto della Film Commission Regione Campania e del Cohousing Cinema del Comune di Napoli. Il bando resterà aperto fino al 29 febbraio sul sito www.audio-visual.it. Il primo dei quattro cicli previsti partirà a marzo 2024.



