Eroi del quotidiano di Scampia, riconoscimento di Mattarella

Antonio Piccolo, 74 anni e Carlo Sagliocco, 71 anni, sono tra i nuovi trenta commendatori dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Sono stati insigniti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il loro impegno come 'eroi del quotidiano". I loro nomi nel quartiere napoletano di Scampia sono noti da tempo. Sono nel quartiere - realizzato grazie alla legge '167' - da tantissimi anni portando avanti un'opera silenziosa ma preziosa "per aver offerto, attraverso la fondazione di una Scuola Calcio, un posto dove i giovani di Scampia si possano ritrovare e promuovere iniziative sociali". Calcio, iniziative sociali e culturali: sono questi i tre pilastri di un impegno che va avanti da decenni superando non poche avversità, come quella avvenuta solo all'inizio dello scorso gennaio quando la scuola calcio 'Arci Scampia' è stata presa di mira dai ladri che hanno svuotato il deposito con attrezzatura ed abbigliamento sportivo destinati ai 350 ragazzi iscritti. Una vicenda che ha sollevata una corale indignazione espressa anche attraverso i social.

Piccolo nel 1986 ha fondato l'Arci Scampia (con al suo fianco sempre Sagliocco, insieme hanno sostenuto tante iniziative anche oltre il perimetro del quartiere ed addirittura all'estero), frequentata in questi anni da migliaia di giovanissimi che ha rappresentato la testimonianza, come egli stesso ha detto, che "quando si vuole fare qualcosa di positivo, anche nelle condizioni piu' avverse si riesce a farlo quotidianamente attraverso la partecipazione dei ragazzi''. E così il centro ha rappresentato un luogo dove far crescere ragazzi consapevoli ai quali sono state insegnate non solo le regole del gioco del calcio ma anche della vita.



